Dax bleibt auf Erholungskurs

Die deutschen Börsen sind auf Erholungskurs. Positiv ging es auch für die Aktien der Deutschen Bank weiter.

erschienen am 04.10.2016



Frankfurt/Main (dpa) - Der Dax hat sich in einem europaweit freundlichen Marktumfeld weiter erholt. Vor allem Automobilwerte zogen teils kräftig an. Der deutsche Leitindex schloss 1,03 Prozent höher bei 10 619,61 Punkten.

Der Index der mittelgroßen Unternehmen, der MDax, legte am Dienstag um 0,54 Prozent auf 21 700,25 Punkte zu. Der Technologiewerte-Index TecDax gewann 0,94 Prozent auf 1819,30 Zähler.

Vor dem Wochenende hatten Sorgen um die Deutsche Bank den Dax unter 10 200 Punkte gedrückt, bevor die Ängste schwanden und in einer fulminanten Aufholjagd der Sprung in die Gewinnzone gelang. Am Montag war wegen des Tags der Deutschen Einheit nicht gehandelt worden.

Nun schienen die Sorgen rund um die Deutsche Bank oder auch einen «harten» Brexit wie verflogen, sagte Marktbeobachter Jens Klatt. Eventuell setzten die Anleger darauf, dass die Notenbanken den Aktienmarkt notfalls mit noch mehr Liquidität stützen könnten.

An der Dax-Spitze stiegen die Papiere des Autobauers BMW nach einem positiven Kommentar der französischen Investmentbank Exane BNP Paribas um mehr als 3 Prozent. Angesichts des schwachen Euro waren auch andere Branchenwerte gefragt. So zogen die Papiere von Daimler um 2,65 Prozent an. Eine schwache Gemeinschaftswährung kann den Export von Autos in Länder außerhalb der Europäischen Union erleichtern.

Die bereits am Freitag deutlich erholten Papiere der Deutschen Bank blieben auf Kurs und verteuerten sich um rund 1,5 Prozent. Vor dem Wochenende hatten die Anleger nach einem Medienbericht aufgeatmet, demzufolge der Finanzkonzern vor einer günstiger als befürchteten Einigung mit den US-Behörden auf eine Strafzahlung wegen umstrittener Hypothekengeschäfte stehe.

Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 stieg um 1,03 Prozent auf 3029,50 Punkte. Der Pariser CAC 40 gewann 1,11 Prozent. Für den Londoner FTSE 100 ging es dank des schwachen Pfunds um 1,30 Prozent nach oben.

Am Rentenmarkt stieg die Umlaufrendite von minus 0,28 Prozent am Freitag auf minus 0,23 Prozent. Der Rentenindex Rex fiel um 0,23 Prozent auf 144,14 Punkte. Der Bund-Future fiel um 0,36 auf 164,80 Punkte. Der Kurs des Euro fiel: Die Europäische Zentralbank setzte den Referenzkurs auf 1,1161 (Montag: 1,1236) US-Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,8959 (0,8899) Euro.