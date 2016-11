US-Notenbank signalisiert Leitzinsanhebung

02.11.2016

US-Notenbank hebt Leitzins nicht an

Wenige Tage vor der US-Präsidentenwahl bleibt die Fed in Deckung. Sie will keine Verunsicherung an den Finanzmärkten. Die Zinsen bleiben zunächst niedrig, die Währungshüter warten weiter ab. weiterlesen