1. Advent in Chemnitz: Diese Veranstaltungen bringen Weihnachtslaune

Mit einer großen Bergparade beginnt am Samstag die Weihnachtszeit in Chemnitz. Wo es am Wochenende schon Bastelaktionen zum Mitmachen, Pyramiden zu bestaunen und Weihnachtslieder zu hören gibt.

Advent, Advent, die erste Kerze brennt – bald. Chemnitz läutet mit zahlreichen Veranstaltungen die Weihnachtszeit ein. Bei der Bergparade, auf Weihnachtsmärkten oder in der Kreativwerkstatt kommt am ersten Adventswochenende Stimmung auf.