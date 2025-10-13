100 Jahre Gärtnerei Zülchner in Limbach-Oberfrohna: Ein Leben für die Pflanzen

Chemnitz Umland
Der Familienbetrieb produziert seit 1925 Pflanzen und gehört zu den letzten vier Gärtnereien in Limbach-Oberfrohna. Herausforderungen gab es in 100 Jahren einige. In dieser Woche soll jedoch gefeiert werden.
Wer aus der Stadt entlang der Friedhofsmauern an den Limbacher Marktsteig kommt, der betritt eine ganzjährig grüne Oase – die Gärtnerei Zülchner. In den Gewächshäusern herrscht eine himmlische Ruhe, es duftet nach Blumen und Kräutern. An die 300 Pflanzensorten werden hier eigenhändig produziert. „Das ist zum Beispiel gerade der letzte...
