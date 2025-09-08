Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Chemnitz
  • |

  • 1000 Euro für ein Tier: Einblicke in das Geschäft mit Rassekatzen bei einer Ausstellung in Chemnitz

Die Chemnitzerin Waltraud Weidauer ist Profi in der Katzenzucht. Seit 1986 haben es ihr die Perserkatzen angetan.
Die Chemnitzerin Waltraud Weidauer ist Profi in der Katzenzucht. Seit 1986 haben es ihr die Perserkatzen angetan. Bild: Steffi Hofmann
Die Chemnitzerin Waltraud Weidauer ist Profi in der Katzenzucht. Seit 1986 haben es ihr die Perserkatzen angetan.
Die Chemnitzerin Waltraud Weidauer ist Profi in der Katzenzucht. Seit 1986 haben es ihr die Perserkatzen angetan. Bild: Steffi Hofmann
Chemnitz
1000 Euro für ein Tier: Einblicke in das Geschäft mit Rassekatzen bei einer Ausstellung in Chemnitz
Von Steffi Hofmann
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Gut 60 Katzenzüchter aus ganz Deutschland kamen am Wochenende in Chemnitz zusammen. Doch wer züchtet heute eigentlich Katzen und welche Anfängerfehler sind typisch?

Mit ihren kugelrunden Augen, der Stupsnase und dem weichen Fell sind sie für viele ein beliebtes Haustier. Einige Menschen geben für sie auch richtig viel Geld aus - Rassekatzen wie Britisch Kurzhaar oder Main Coone sind gefragt. Gut 60 Züchter dieser und weiterer Rassen kamen am Wochenende mit 123 Tieren ins Ballhaus Neulhibersdorf. Zum ersten...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
16:00 Uhr
5 min.
„Der Orient ist nicht nur Falafel“ – Chemnitzer Festivalmacher über Mythen, Migration und Integration
Thaer Ayoub und Valérie Suty organisieren das Festival De:Oriento im Stadthallenpark. Es findet am 5. und 6. September statt.
Am 5. und 6. September findet zum dritten Mal „De:Oriento“ im Stadthallenpark statt. Die Organisatoren wollen die Kulturen des Orients zeigen und hinterfragen, was das eigentlich ist.
Jana Peters
17:10 Uhr
4 min.
„Wir mussten nicht eine Nacht darüber schlafen“: Paar aus Blankenhain rettet Kult-Gaststätte in Westsachsen
Jeanette Staps und Sascha Winkler haben die „Dänkritzer Schmiede“ gekauft.
Der Landgasthof „Dänkritzer Schmiede“ zwischen Crimmitschau und Zwickau bekommt eine zweite Chance: Die neuen Eigentümer wollen das Ausflugslokal auf sanfte Weise wiederbeleben.
Jochen Walther
09.09.2025
3 min.
Leitermann schließt sich Hagebau an: Was das für Kunden in Westsachsen bedeutet
Leitermann, hier der Markt in Remse, wird Franchise-Nehmer bei Hagebau.
Die Fassade des Leitermann-Marktes bei Glauchau ist saniert worden. Das hat mit einer strategisch wichtigen Entscheidung des Unternehmens zu tun. Was Kunden wissen sollten.
Stefan Stolp
13:15 Uhr
4 min.
Diebstahl-Masche mit Reisekoffern: Algerische Bande in Chemnitz vor Gericht
In der Sachsenallee schlugen die Diebe laut Anklage gleich mehrmals zu.
Weil sie Geschäfte in Chemnitz und Plauen ausgeräumt haben sollen, sind vier Männer angeklagt. Ihr Fall zeigt exemplarisch, wie schwer sich die Strafverfolgung mit dem größer werdenden Problem tut.
Erik Anke
19:52 Uhr
2 min.
Joko und Klaas gewinnen Fernsehpreis für ihre Spontan-Show
Klaas Heufer-Umlauf und Joko Winterscheidt haben den Deutschen Fernsehpreis gewonnen.
Aus einer zunächst kuriosen Idee wird eine preisgekrönte Sendung: Joko und Klaas gewinnen mit ihrem Quiz den Deutschen Fernsehpreis – und Günther Jauch gibt ein Gesundheitsupdate.
20:00 Uhr
4 min.
Was wird aus der bunten Esse in Chemnitz? Kraftwerksbetreiber und Denkmalschutz schließen Vertrag
Chemnitzer Wahrzeichen, das technisch ausgedient hat: der Schornstein des Heizkraftwerks.
Das Unternehmen Eins Energie in Sachsen muss Teile seines stillgelegten Braunkohle-Heizkraftwerks in Chemnitz für die Nachwelt erhalten. Eine zentrale Frage aber bleibt bis 2026 weiter offen.
Michael Müller
Mehr Artikel