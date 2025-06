1000 Radsportler auf dem Weg zum Fichtelberg: Start am Marx-Kopf bringt Straßensperrung in Chemnitz

Die Brückenstraße in Chemnitz wird am Sonntagmorgen dicht sein. Das gibt es für Nicht-Radsportler zu beachten.

Knapp 1900 Höhenmeter, 90 Kilometer von Chemnitz bis nach Oberwiesenthal: Das ist der Fichtelberg-Radmarathon. Am Sonntag machen sich rund 1000 Radsportler auf diesen Weg. Der Startschuss fällt in Chemnitz – am Karl-Marx-Kopf. In 50er-Gruppen geht es auf die Strecke.