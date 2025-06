14-Jähriger in Bus angegriffen: Chemnitzer Kripo ermittelt

Der Jugendliche wurde von einer Gruppe anderer junger Menschen geschlagen und beraubt. Nach zwei Personen wird nun gesucht.

An einer Bushaltestelle an der Bahnhofsstraße in Chemnitz stehen am Sonntagabend mehrere Jugendliche. Darunter eine Vierergruppe. Es ist gegen 21.45 Uhr. Neben der Gruppe Jugendlicher steigt auch ein 14-Jähriger in den Bus ein. Nacheinander kommen zwei aus der Gruppe auf ihn zu und fragen nach Zigaretten. Plötzlich beginnt einer der Unbekannten...