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In Burgstädt gibt es etwas zu feiern: Die Bibliothek wird 150 Jahre alt.
In Burgstädt gibt es etwas zu feiern: Die Bibliothek wird 150 Jahre alt. Symbolfoto: Sebastian Willnow/dpa
In Burgstädt gibt es etwas zu feiern: Die Bibliothek wird 150 Jahre alt.
In Burgstädt gibt es etwas zu feiern: Die Bibliothek wird 150 Jahre alt. Symbolfoto: Sebastian Willnow/dpa
Chemnitz Umland
150 Jahre: Bibliothek Burgstädt feiert Jubiläum
Redakteur
Von Susanne Kiwitter
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Diese Veranstaltungen sind in der Festwoche geplant.

Die Bibliothek in Burgstädt ist Ort der Begegnung mitten im historischen Stadtkern. So wirbt die kommunale Einrichtung für ihr Jubiläum. Seit 150 Jahren gibt es die Ausleihe in der mittelsächsischen Kleinstadt. Das wird gefeiert. Ein Gala-Abend für geladene Gäste findet am Freitag, 20. März im Rathaus statt. Es gibt wenige freie Plätze,...
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