150 Jahre Eisenbahnstrecke Chemnitz–Aue: Ein Zeitzeuge erinnert sich

Noch einmal werden Dampf- und Diesellokomotiven mit Sonderzügen auf der Bahntrasse Chemnitz–Aue rollen. Siegfried Bergelt war schon beim Hundertjährigen dabei.

Längst haben dampfende Stahlrösser mit Güter- oder Personenwagen im Schlepp auf dem einst wichtigen Streckenabschnitt ausgedient. Die Trasse gehört im Alltag den modernen Triebwagen der City-Bahn Chemnitz. Siegfried Bergelt gehört zur Generation derer, die den von Kohle und Ruß geprägten Fahrverkehr noch kennen. Der Chemnitzer,... Längst haben dampfende Stahlrösser mit Güter- oder Personenwagen im Schlepp auf dem einst wichtigen Streckenabschnitt ausgedient. Die Trasse gehört im Alltag den modernen Triebwagen der City-Bahn Chemnitz. Siegfried Bergelt gehört zur Generation derer, die den von Kohle und Ruß geprägten Fahrverkehr noch kennen. Der Chemnitzer,...