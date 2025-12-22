MENÜ
  • 16-Jährige im Zug nach Chemnitz geschlagen: Täter schlägt kurz danach gleich wieder zu

Am Hauptbahnhof in Chemnitz wurde der Mann von der Bundespolizei befragt.
Am Hauptbahnhof in Chemnitz wurde der Mann von der Bundespolizei befragt. Bild: Symbolbild/Andreas Seidel
Chemnitz
16-Jährige im Zug nach Chemnitz geschlagen: Täter schlägt kurz danach gleich wieder zu
Redakteur
Von Denise Märkisch
Der 26-Jährige wurde an dem Tag mehrfach auffällig. Auch auf Sicherheitsmitarbeiter ging er los.

Die Bundespolizei ermittelt gegen einen 26-Jährigen, der mehrfach andere angegriffen hat. Tat 1: Im Zug von Olbernhau nach Chemnitz saß am Freitag eine 16-Jährige. Sie wurde von dem Mann verletzt. Der Mann stieg am Hauptbahnhof Chemnitz aus und wurde zunächst von zwei Security-Mitarbeitern festgehalten. Dabei versuchte er, einen Mitarbeiter...
