16-Jährige im Zug nach Chemnitz geschlagen: Täter schlägt kurz danach gleich wieder zu

Chemnitz
Der 26-Jährige wurde an dem Tag mehrfach auffällig. Auch auf Sicherheitsmitarbeiter ging er los.
Die Bundespolizei ermittelt gegen einen 26-Jährigen, der mehrfach andere angegriffen hat. Tat 1: Im Zug von Olbernhau nach Chemnitz saß am Freitag eine 16-Jährige. Sie wurde von dem Mann verletzt. Der Mann stieg am Hauptbahnhof Chemnitz aus und wurde zunächst von zwei Security-Mitarbeitern festgehalten. Dabei versuchte er, einen Mitarbeiter...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.