18-Jähriger baut Unfall auf A-4-Auffahrt in Chemnitz und flieht

Auf der Autobahnauffahrt Chemnitz-Glösa ist es am Dienstagabend zu einem Unfall gekommen. Der 18-jährige Fahrer eines Mitsubishi wollte gegen 21.30 Uhr auf die A 4 auffahren, geriet auf der Auffahrt aber nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einer Leitplanke. Im Anschluss floh der junge Deutsche vom Unfallort. Er konnte jedoch durch Zeugenhinweise ausfindig gemacht werden, erklärt die Polizeidirektion Chemnitz. Der Mann war bei dem Unfall leicht verletzt worden. Ihm droht nun eine Strafe wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Am Auto und an der Leitplanke entstand ein Sachschaden in Höhe von insgesamt 8000 Euro. (eran)