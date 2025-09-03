Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
  • 18-Jähriger baut Unfall auf A-4-Auffahrt in Chemnitz und flieht

Am Dienstagabend kam es auf einer Auffahrt der A 4 zu einem Unfall.
Am Dienstagabend kam es auf einer Auffahrt der A 4 zu einem Unfall.
Chemnitz
18-Jähriger baut Unfall auf A-4-Auffahrt in Chemnitz und flieht
Von Erik Anke
Auf der Auffahrt Chemnitz-Glösa kollidierte das Auto mit einer Leitplanke und blieb liegen.

Chemnitz.

Auf der Autobahnauffahrt Chemnitz-Glösa ist es am Dienstagabend zu einem Unfall gekommen. Der 18-jährige Fahrer eines Mitsubishi wollte gegen 21.30 Uhr auf die A 4 auffahren, geriet auf der Auffahrt aber nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einer Leitplanke. Im Anschluss floh der junge Deutsche vom Unfallort. Er konnte jedoch durch Zeugenhinweise ausfindig gemacht werden, erklärt die Polizeidirektion Chemnitz. Der Mann war bei dem Unfall leicht verletzt worden. Ihm droht nun eine Strafe wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Am Auto und an der Leitplanke entstand ein Sachschaden in Höhe von insgesamt 8000 Euro. (eran)

