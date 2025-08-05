Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
  • 19 Stunden mit dem Nachtzug von Stockholm nach Chemnitz fast ohne Problem: Am RE 6 nach Leipzig scheitert Sebastian Geisler

Entspannt im Snälltåget kam Sebastian Geisler an. Seine Rückreise am Abend war es nicht.
Entspannt im Snälltåget kam Sebastian Geisler an. Seine Rückreise am Abend war es nicht. Bild: Ralf Jerke
Entspannt im Snälltåget kam Sebastian Geisler an. Seine Rückreise am Abend war es nicht.
Entspannt im Snälltåget kam Sebastian Geisler an. Seine Rückreise am Abend war es nicht. Bild: Ralf Jerke
Chemnitz
19 Stunden mit dem Nachtzug von Stockholm nach Chemnitz fast ohne Problem: Am RE 6 nach Leipzig scheitert Sebastian Geisler
Von Johannes Fromm
In drei Tagen von Hannover über Stockholm nach Chemnitz und wieder zurück nach Hannover: Diese Tour nahm ein 52-Jähriger auf sich. Erst auf der Rückreise mit dem RE 6 nach Leipzig blieb er stecken.

Sebastian Geisler reist von Hannover nach Stockholm nach Chemnitz: erst mit dem Flugzeug, dann mit dem Nachtzug. Beide langen Strecken meistert er problemlos: In Chemnitz kommt er mit dem Zug nach einer 19-Stunden-Fahrt über 1740 Kilometer und mehreren Ländern mit nur 15 Minuten Verspätung an. Doch die Rückreise am Freitagabend wird zum...
