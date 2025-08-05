19 Stunden mit dem Nachtzug von Stockholm nach Chemnitz fast ohne Problem: Am RE 6 nach Leipzig scheitert Sebastian Geisler

In drei Tagen von Hannover über Stockholm nach Chemnitz und wieder zurück nach Hannover: Diese Tour nahm ein 52-Jähriger auf sich. Erst auf der Rückreise mit dem RE 6 nach Leipzig blieb er stecken.

Sebastian Geisler reist von Hannover nach Stockholm nach Chemnitz: erst mit dem Flugzeug, dann mit dem Nachtzug. Beide langen Strecken meistert er problemlos: In Chemnitz kommt er mit dem Zug nach einer 19-Stunden-Fahrt über 1740 Kilometer und mehreren Ländern mit nur 15 Minuten Verspätung an. Doch die Rückreise am Freitagabend wird zum...