  • 20.000 Euro Schaden nach Unfall an A 72 in Hartmannsdorf

An der Auffahrt zur A 72 in Hartmannsdorf stießen am Donnerstag zwei Autos zusammen.
An der Auffahrt zur A 72 in Hartmannsdorf stießen am Donnerstag zwei Autos zusammen. Bild: Symbolfoto: Patrick Seeger/dpa
Chemnitz Umland
20.000 Euro Schaden nach Unfall an A 72 in Hartmannsdorf
Redakteur
Von Julia Grunwald
Ein 33-Jähriger hatte ein entgegenkommendes Auto übersehen. Das hatte Konsequenzen.

20.000 Euro Schaden sind das Ergebnis eines Verkehrsunfalls auf der S 242 in Hartmannsdorf. Am Donnerstagmorgen war ein 33-Jähriger mit seinem Dacia auf der Straße in Richtung Hartmannsdorf unterwegs. An der Autobahnauffahrt Hartmannsdorf wollte er nach links abbiegen. Dabei übersah er jedoch den Renault einer 55-Jährigen, die ihm entgegen...
