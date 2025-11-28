20.000 Euro Schaden nach Unfall an A 72 in Hartmannsdorf

Ein 33-Jähriger hatte ein entgegenkommendes Auto übersehen. Das hatte Konsequenzen.

20.000 Euro Schaden sind das Ergebnis eines Verkehrsunfalls auf der S 242 in Hartmannsdorf. Am Donnerstagmorgen war ein 33-Jähriger mit seinem Dacia auf der Straße in Richtung Hartmannsdorf unterwegs. An der Autobahnauffahrt Hartmannsdorf wollte er nach links abbiegen. Dabei übersah er jedoch den Renault einer 55-Jährigen, die ihm entgegen...