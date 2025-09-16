20 Freier pro Tag: Chefin von illegalem Kaßberg-Bordell drohen mehrere Jahre Haft

Eine Chinesin muss sich vor Gericht verantworten, weil sie 31 Frauen illegal ins Land geholt und für sich arbeiten lassen haben soll. An sieben Tagen die Woche empfingen die Frauen fast rund um die Uhr Freier.

Liane H. (Name geändert) hat wohl den besten Einblick ins Chemnitzer Rotlichtmilieu. Sie ist eine von zwei Mitarbeiterinnen in der Stadtverwaltung, die sich um die Einhaltung des Prostituiertenschutzgesetzes kümmern. Das 2017 in Kraft getretene Gesetz verpflichtet alle Sexarbeiterinnen und Sexarbeiter sich anzumelden. Es soll helfen im Kampf...