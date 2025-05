21-jähriger Motorradfahrer bei Unfall in Chemnitz schwer verletzt

Auf der Augustusburger Straße hat es am Samstagmittag einen schweren Unfall gegeben. Der betreffende Abschnitt war zeitweise voll gesperrt.

Bei einem Unfall auf der Augustusburger Straße ist am Samstagmittag ein 21-Jähriger schwer verletzt worden. Er war gegen 11.15 Uhr mit seinem Motorrad (Kawasaki) auf der Augustusburger Straße in Richtung Erdmannsdorf unterwegs. In Höhe des Spürwegs kreuzte nach Polizeiangaben ein 18-Jähriger mit seinem Skoda die Fahrbahn und nahm dem...