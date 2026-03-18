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In Richtung Schloßteich ist die Durchfahrt auf der Kaßbergstraße für Autos verboten.
In Richtung Schloßteich ist die Durchfahrt auf der Kaßbergstraße für Autos verboten. Foto: Benjamin Lummer
In Richtung Schloßteich ist die Durchfahrt auf der Kaßbergstraße für Autos verboten.
In Richtung Schloßteich ist die Durchfahrt auf der Kaßbergstraße für Autos verboten. Foto: Benjamin Lummer
Chemnitz
21 Verstöße an einem Nachmittag gegen neue Einbahnstraßenregelung auf Chemnitzer Kaßberg
Redakteur
Von Erik Anke
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In der Kaßbergstraße waren zahlreiche Geisterfahrer unterwegs. Die Polizei verhängte Strafen gegen sie.

Die Polizei hat am Dienstagnachmittag bei einer Kontrolle in der Kaßbergstraße 21 Verstöße gegen die neue Einbahnstraßenregelung festgestellt. Nach Angaben der Polizei wurden die Verkehrsteilnehmer, die verbotswidrig aus Richtung Henriettenstraße in Richtung Uhlichstraße fuhren, mit einem Verwarngeld von jeweils 50 Euro belegt. Während der...
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