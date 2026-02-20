MENÜ
  • 24-Jährige in Chemnitz von Einbrecher überrascht

Der Täter flüchtete nach seiner Entdeckung aus der Wohnung.
Der Täter flüchtete nach seiner Entdeckung aus der Wohnung. Bild: Karl-Heinz H - stock.adobe.com
Chemnitz
24-Jährige in Chemnitz von Einbrecher überrascht
Redakteur
Von Denise Märkisch
Der Täter kam laut Polizei über den Balkon. Dass noch jemand in der Wohnung ist, damit rechnete er offenbar nicht.

Es war kurz nach 13 Uhr am Donnerstag. Im Chemnitzer Stadtteil Bernsdorf machte sich zu dieser Zeit ein Mann an einer Balkontür zu schaffen. Der Unbekannte hebelte laut einem Polizeisprecher die Tür an dem Balkon auf, um in die Wohnung an der Stadlerstraße zu gelangen. Der unbekannte Täter durchwühlte eines der Zimmer. „Als er die Tür zu...
