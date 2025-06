26 Meter Dachrinne in Chemnitz verschwunden

Die Polizei ermittelt wegen eines besonders schweren Falls von Diebstahl. Den Schaden hat eine Firma.

Diebe bedienten sich in der Nacht zu Dienstag auf einem Firmengelände in der Wildparkstraße in Röhrsdorf. Laut Polizeibericht demontierten sie dort eine 26 Meter lange Dachrinne aus Kupfer und mehr als ein Dutzend Meter dazugehörige Fallrohre. Der Schaden für die Firma wird auf 2600 Euro geschätzt. Die Polizei ermittelt wegen besonders...