27 Kellerabteile in Chemnitzer Wohnblock aufgebrochen

Die Einbrecher knackten Dutzende Vorhängeschlösser. Betroffen war ein Wohnblock in Bernsdorf.

Irgendwann in der Zeit zwischen Montagnachmittag und Mittwochmittag ist es passiert. Unbekannte gehen in einen Wohnblock an der Straße Bernsdorfer Hang. Das Ziel: der Keller. Nacheinander knacken der oder die Täter die Vorhängeschlösser an den Abteilen. Am Ende brechen sie in 27 Kellerabteile ein. Das ist zumindest die Anzahl, die der Polizei...