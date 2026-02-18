30-Jähriger mit 7,5 Kilo Schokolade am Chemnitzer Bahnhof ertappt

Bundespolizisten fanden am Hauptbahnhof bei einem Mann ungewöhnlich große Mengen Schokolade im Gepäck. Die Frage nach dem Eigentum steht im Raum.

Ein 30-Jähriger aus Marokko ist am Montag, 16. Februar, am Chemnitzer Hauptbahnhof von der Bundespolizei kontrolliert worden. Bei der späteren Durchsuchung des Mannes in der Dienststelle entdeckten die Beamten 7,5 Kilogramm Schokolade in 24 großen Tafeln und drei Päckchen Zigaretten, berichtete die Bundespolizei. Die Überprüfung hatte zuvor...