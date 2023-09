30 Jahre Rosamunde Pilcher: Chemnitzer Schauspielerin ergattert Hauptrolle im TV

Die Rosamunde-Pilcher-Filmreihe wird 30 Jahre alt - und eine Chemnitzerin wird in der Jubiläumsausgabe zum TV-Star.

Rosamunde Pilcher ist Nicola-Rabea Langrzik seit frühester Kindheit ein Begriff. "Ich kann mich an einige Abende erinnern, an denen meine Eltern oder auch Großeltern sich vor dem Fernseher trafen, um gemeinsam in das ferne Cornwall zu reisen", erzählt die Chemnitzerin. "Auch ich verbinde mit der Filmreihe leichte Momente und sanftes Träumen in...