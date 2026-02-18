MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Chemnitz
  • |

  • 300.000 Kilometer auf dem Tacho: Warum wir an unseren alten Autos hängen

Reporterin Manuela Müller. Ihr Auto wurde zum Chuck Norris der Straßen. Nicht mehr Auto, sondern Zustand.
Reporterin Manuela Müller. Ihr Auto wurde zum Chuck Norris der Straßen. Nicht mehr Auto, sondern Zustand. Bild: Jette Müller
300.000 Kilometer, das bedeutete siebeneinhalb Erdumrundungen, angetrieben durch 105 mickrige PS. Ich habe Dieselkraftstoff im Wert von mindestens 25.000 Euro in die Luft geblasen.
300.000 Kilometer, das bedeutete siebeneinhalb Erdumrundungen, angetrieben durch 105 mickrige PS. Ich habe Dieselkraftstoff im Wert von mindestens 25.000 Euro in die Luft geblasen. Bild: Jette Müller
Der Schlüssel hängt an einer geflochtenen Schnur. Ich habe nicht gezählt, wie viele Schlüsselanhänger meine Kinder im Laufe dieses Autolebens gebastelt haben.
Der Schlüssel hängt an einer geflochtenen Schnur. Ich habe nicht gezählt, wie viele Schlüsselanhänger meine Kinder im Laufe dieses Autolebens gebastelt haben. Bild: Jette Müller
Autohändler Frank Demmler beobachtet gerade Verschiebungen. „Die meisten Käufer sind ein Level nach unten gerutscht.“
Autohändler Frank Demmler beobachtet gerade Verschiebungen. „Die meisten Käufer sind ein Level nach unten gerutscht.“ Bild: Uwe Mann
Vignetten wie Trophäen, jede eine Erinnerung.
Vignetten wie Trophäen, jede eine Erinnerung. Bild: Jette Müller
In der Beifahrertür liegt das aufgeschlagene Buch, das ich lese, wenn ich irgendwo auf einem Parkplatz auf jemanden warte.
In der Beifahrertür liegt das aufgeschlagene Buch, das ich lese, wenn ich irgendwo auf einem Parkplatz auf jemanden warte. Bild: Jette Müller
Überbleibsel einer flimmernden Sommernacht. Wir waren auf dem Weg zum Konzert nach Dresden, und ich hatte die beste Band der Welt an Bord.
Überbleibsel einer flimmernden Sommernacht. Wir waren auf dem Weg zum Konzert nach Dresden, und ich hatte die beste Band der Welt an Bord. Bild: Jette Müller
Reporterin Manuela Müller: Wäre ihr Fahrstil eine Farbe, dann beige.
Reporterin Manuela Müller: Wäre ihr Fahrstil eine Farbe, dann beige. Bild: Jette Müller
Reporterin Manuela Müller. Ihr Auto wurde zum Chuck Norris der Straßen. Nicht mehr Auto, sondern Zustand.
Reporterin Manuela Müller. Ihr Auto wurde zum Chuck Norris der Straßen. Nicht mehr Auto, sondern Zustand. Bild: Jette Müller
300.000 Kilometer, das bedeutete siebeneinhalb Erdumrundungen, angetrieben durch 105 mickrige PS. Ich habe Dieselkraftstoff im Wert von mindestens 25.000 Euro in die Luft geblasen.
300.000 Kilometer, das bedeutete siebeneinhalb Erdumrundungen, angetrieben durch 105 mickrige PS. Ich habe Dieselkraftstoff im Wert von mindestens 25.000 Euro in die Luft geblasen. Bild: Jette Müller
Der Schlüssel hängt an einer geflochtenen Schnur. Ich habe nicht gezählt, wie viele Schlüsselanhänger meine Kinder im Laufe dieses Autolebens gebastelt haben.
Der Schlüssel hängt an einer geflochtenen Schnur. Ich habe nicht gezählt, wie viele Schlüsselanhänger meine Kinder im Laufe dieses Autolebens gebastelt haben. Bild: Jette Müller
Autohändler Frank Demmler beobachtet gerade Verschiebungen. „Die meisten Käufer sind ein Level nach unten gerutscht.“
Autohändler Frank Demmler beobachtet gerade Verschiebungen. „Die meisten Käufer sind ein Level nach unten gerutscht.“ Bild: Uwe Mann
Vignetten wie Trophäen, jede eine Erinnerung.
Vignetten wie Trophäen, jede eine Erinnerung. Bild: Jette Müller
In der Beifahrertür liegt das aufgeschlagene Buch, das ich lese, wenn ich irgendwo auf einem Parkplatz auf jemanden warte.
In der Beifahrertür liegt das aufgeschlagene Buch, das ich lese, wenn ich irgendwo auf einem Parkplatz auf jemanden warte. Bild: Jette Müller
Überbleibsel einer flimmernden Sommernacht. Wir waren auf dem Weg zum Konzert nach Dresden, und ich hatte die beste Band der Welt an Bord.
Überbleibsel einer flimmernden Sommernacht. Wir waren auf dem Weg zum Konzert nach Dresden, und ich hatte die beste Band der Welt an Bord. Bild: Jette Müller
Reporterin Manuela Müller: Wäre ihr Fahrstil eine Farbe, dann beige.
Reporterin Manuela Müller: Wäre ihr Fahrstil eine Farbe, dann beige. Bild: Jette Müller
Chemnitz
300.000 Kilometer auf dem Tacho: Warum wir an unseren alten Autos hängen
Redakteur
Von Manuela Müller
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Seit Volkswagen weniger Autos verkauft, zittert der ganze Landstrich. Jetzt kommen wir ins Spiel, die ihre alten fahren, bis sie auseinanderfallen. Mein Golf hat 300.000 Kilometer runter. Noch nie rollten auf deutschen Straßen so viele alte Autos wie heute. Warum wir so sehr an unseren alten hängen.

Das erste Auto, das mir etwas bedeutet hat, war ein knallroter Ferrari. Sein leises Surren, die schöne, leicht aggressive Gestalt, ich liebte ihn. Mein Ferrari fuhr mit Strom aus Batterien. Die Karosserie bestand aus Plastik. Es war ein ferngesteuertes Spielzeugauto, das abends neben meinem Bett parkte. Ich war acht.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
Erschienen am: 18.02.2026 | 18:00 Uhr
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Alle Beiträge aus dem WE finden Sie hier
Das könnte Sie auch interessieren
14.07.2025
4 min.
Statt Diesel und Benzin: Welche alternativen Kraftstoffe gibt es in Chemnitz?
Die Preise an den Tankstellen dürften in den nächsten Jahren weiter steigen. Welche Alternativen gibt es?
Der ADAC geht in den nächsten Jahren von steigenden Preisen an der Zapfsäule aus. Chemnitzer können allerdings auch auf Gas und Strom für ihren Motor setzen. Nur mit Wasserstoff wird es vorerst nichts.
Christian Mathea
11:36 Uhr
1 min.
Zwei Brände in einer Nacht: Mülltonne und Fahrräder gehen in Zwickau in Flammen auf
Erneut musste die Zwickauer Wehr wegen eines Mülltonnen-Brands ausrücken.
Binnen Minuten gab es zwei Feuer in der Muldestadt. Die Polizei ermittelt wegen möglicher Brandstiftung und sucht dringend Zeugen.
Jochen Walther
08:40 Uhr
4 min.
Ein Lost Place im Vogtland verschwindet für immer: Diese Ruine wird jetzt abgerissen
Die letzten Teile des Gebäudes werden derzeit abgerissen. So gibt es einen Einblick in das Innere.
Das Ferienhotel „Glück auf“ im Vogtland ist zu einem Gruselort und Lost Place geworden. Nach Jahrzehnten Leerstand sind nun die Abrissbagger am Werk. In Falkenstein spricht man von einem Glücksfall.
Florian Wunderlich
08:39 Uhr
2 min.
Wichtige Verbindungsstraße in Chemnitz für mindestens zwei Jahre dicht
Ab März soll die Clausstraße in diesem Bereich voll gesperrt werden.
Da kommt etwas zu auf Autofahrer und Anlieger: Ab März wird die Clausstraße nicht mehr durchgängig befahrbar sein – und das für lange Zeit.
Michael Müller
11:36 Uhr
1 min.
Zu Fuß im City-Tunnel: 47-jährige Frau zwingt Autofahrer in Zwickau zu Vollbremsungen
Eine betrunkene Frau hat versucht, im Zwickauer City-Tunnel mehrere Autos anzuhalten.
Mit 2,4 Promille lief eine Frau nachts durch den City-Tunnel Zwickau und trat vor fahrende Autos. Selbst Polizisten konnten sie kaum stoppen.
Jochen Walther
19.03.2025
8 min.
Vorsicht beim Auto-Kauf: Hat Ihr Gebrauchtwagen auch einen manipulierten Tacho?
277.674 Kilometer klingt nach einer beachtlichen Laufleistung. Doch was, wenn dieser Gebrauchtwagen in Wirklichkeit schon ein Vielfaches dieser Distanz zurückgelegt hat?
Thomas Kubin hat schon vor der Fernsehkamera an Pkw-Tachos gedreht. Hier erklärt der Fachmann vom ADAC Sachsen, welcher finanzielle Schaden Gebrauchtwagenkäufern dadurch entsteht.
Andreas Rentsch
Mehr Artikel