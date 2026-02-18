300.000 Kilometer auf dem Tacho: Warum wir an unseren alten Autos hängen

Seit Volkswagen weniger Autos verkauft, zittert der ganze Landstrich. Jetzt kommen wir ins Spiel, die ihre alten fahren, bis sie auseinanderfallen. Mein Golf hat 300.000 Kilometer runter. Noch nie rollten auf deutschen Straßen so viele alte Autos wie heute. Warum wir so sehr an unseren alten hängen.

Das erste Auto, das mir etwas bedeutet hat, war ein knallroter Ferrari. Sein leises Surren, die schöne, leicht aggressive Gestalt, ich liebte ihn. Mein Ferrari fuhr mit Strom aus Batterien. Die Karosserie bestand aus Plastik. Es war ein ferngesteuertes Spielzeugauto, das abends neben meinem Bett parkte. Ich war acht. Das erste Auto, das mir etwas bedeutet hat, war ein knallroter Ferrari. Sein leises Surren, die schöne, leicht aggressive Gestalt, ich liebte ihn. Mein Ferrari fuhr mit Strom aus Batterien. Die Karosserie bestand aus Plastik. Es war ein ferngesteuertes Spielzeugauto, das abends neben meinem Bett parkte. Ich war acht.