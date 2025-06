32-Jähriger entreißt Frau (64) Handtasche an der Zentralhaltestelle

Die Frau wartete gerade auf die Straßenbahn, als ihr der Mann die Tasche raubte. Schon kurz nach der Tat hatte er mit der Geldkarte eingekauft.

Es war kurz nach 4 Uhr am Mittwoch. Eine Frau (64) wartet an der Zentralhaltestelle in der Chemnitzer Innenstadt auf die Straßenbahn. Ein Mann kam zu ihr und sprach sie an. Dann entriss er die Handtasche und flüchtete. Die 64-Jährige ruft die Polizei. Mit der Täterbeschreibung konnte schnell ein Tatverdächtiger an der Ecke...