35-jähriger Chemnitzer nutzt Kreditkarte eines Familienfreundes für Zahlungen auf Fremdgeh-Portal

Chemnitz
Am Amtsgericht wurde ein Fall des Computerbetruges verhandelt. Der Angeklagte soll eine fremde Kreditkarte genutzt haben. Er bestreitet das. Der Kontobesitzer ist ihm dabei alles andere als fremd.
Jedes Weihnachten feiern sie zusammen. Seit vielen Jahren kennen sie sich. Am Donnerstagnachmittag sitzt einer von ihnen, 72 Jahre alt, im Zeugenstand vor dem Amtsgericht. Der andere, 35 Jahre alt, auf der Anklagebank. Letzterer soll im Januar 2025 auf der Datingwebsite „Fremdgehen69“ mit der Kreditkarte des Bekannten Zahlungen von über 800...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.