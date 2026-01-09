MENÜ
  • 35-jähriger Chemnitzer nutzt Kreditkarte eines Familienfreundes für Zahlungen auf Fremdgeh-Portal

Ein Chemnitzer stand vor Gericht, da er Computerbetrug begangen haben soll. Bild: Karl-Josef Hildenbrand/dpa
Chemnitz
35-jähriger Chemnitzer nutzt Kreditkarte eines Familienfreundes für Zahlungen auf Fremdgeh-Portal
Von Elisa Leimert
Am Amtsgericht wurde ein Fall des Computerbetruges verhandelt. Der Angeklagte soll eine fremde Kreditkarte genutzt haben. Er bestreitet das. Der Kontobesitzer ist ihm dabei alles andere als fremd.

Jedes Weihnachten feiern sie zusammen. Seit vielen Jahren kennen sie sich. Am Donnerstagnachmittag sitzt einer von ihnen, 72 Jahre alt, im Zeugenstand vor dem Amtsgericht. Der andere, 35 Jahre alt, auf der Anklagebank. Letzterer soll im Januar 2025 auf der Datingwebsite „Fremdgehen69“ mit der Kreditkarte des Bekannten Zahlungen von über 800...
