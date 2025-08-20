35 Jahre Einheit in Europa: Chemnitzer Alt-OB Peter Seifert will nicht mit früherem Stasi-IM an einem Tisch sitzen

Das Ex-Stadtoberhaupt von Chemnitz hatte seine Teilnahme an einer Podiumsdiskussion im „Luxor“ schon zugesagt. Als er hörte, dass der Verleger der „Berliner Zeitung“ dabei ist, machte er einen Rückzieher.

Er habe ihm mit Engelszungen zugeredet, sagt Thomas Geisel am Telefon. Jetzt sei er sehr enttäuscht, dass sein Gesprächspartner seine Meinung nicht geändert habe. Geisel war früher Sozialdemokrat und Oberbürgermeister von Düsseldorf. Jetzt sitzt er für das Bündnis Sahra Wagenknecht im Europäischen Parlament. Bei seinem Gesprächspartner...