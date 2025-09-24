35 Jahre nach Friedlicher Revolution: Chemnitzer Umweltbibliothek zerschlagen

Chemnitz
Gegründet in den Monaten des Umbruchs 1989/90 in einem ehemaligen Stasi-Objekt, wird der mehrere Tausend Medien umfassende Bestand derzeit aufgelöst. Eigentlich sollte er in die Stadtbibliothek umziehen. Hat das Rathaus den Stadtrat hinters Licht geführt?
Im Januar 1990, wenige Monate nach dem Anfang vom Ende der DDR, tippen zwei Karl-Marx-Städter Umweltaktivisten auf ihrer Schreibmaschine das Konzept für ein Umweltzentrum. „Die besorgniserregende Umweltsituation unserer Stadt und unseres Bezirkes sind Anlass, dieses Zentrum einzurichten“, schreiben sie. Auch eine Umweltbibliothek mit...
