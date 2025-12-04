Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • 39-Jährige in Chemnitz kratzt Eis von Autoscheiben, wird angefahren und schwer verletzt

Chemnitz
39-Jährige in Chemnitz kratzt Eis von Autoscheiben, wird angefahren und schwer verletzt
Redakteur
Von Lutz Kirchner
Eine 19-Jährige hatte die Kontrolle über ihren Wagen verloren. Was dann passiert ist.

Eine 39-jährige Frau hat bei einem Verkehrsunfall am Donnerstag gegen 7 Uhr im Chemnitzer Stadtteil Helbersdorf schwere Verletzungen erlitten. Wie die Polizei mitteilt, war eine 19-jährige Opel-Fahrerin auf der Paul-Bertz-Straße unterwegs. In einer leichten Linkskurve verlor sie die Kontrolle und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Dabei...
