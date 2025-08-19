4000 Euro Schaden im Parkhaus: Verliert Rentner nach 59 unfallfreien Jahren den Führerschein?

Der 82-Jährige erzählt vor Gericht sichtlich mitgenommen, wie er sein Leben lang unfallfrei war. Bis zu einem Vorfall im Parkhaus. Darf der Rentner nie wieder fahren? Ein Detail könnte entscheiden.

An mangelnder Fahrpraxis lag es wohl nicht: Im Parkhaus des Chemnitzer Klinikums soll der Rentner beim Ausparken einen Mercedes gegen die Wand gedrückt haben. Die Anklage: Unfallflucht, bei über 4000 Euro Schaden. „Für mich brach eine Welt zusammen, als der Strafbefehl kam", sagt er vor Gericht. 59 Jahre lang habe er unfallfrei gelebt, ob...