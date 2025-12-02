45-jährige Autofahrerin bei Unfall in Chemnitz verletzt

Chemnitz
Der Schaden an den Fahrzeugen beläuft sich auf etwa 15.000 Euro. Wie es dazu gekommen ist.
Eine Frau hat bei einem Verkehrsunfall am Montag, 1. Dezember, im Chemnitzer Stadtteil Schloßchemnitz leichte Verletzungen erlitten. Kurz nach 19 Uhr war ein 29-jähriger Mann mit einem BMW stadtauswärts auf der Limbacher Straße unterwegs. Dann bog er an einer Kreuzung mit seinem Wagen nach links in die Barbarossastraße ab. Dort stieß er...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.