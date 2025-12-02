Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • 45-jährige Autofahrerin bei Unfall in Chemnitz verletzt

Die Polizei eilte zu einem Unfall in Schlosschemnitz.
Die Polizei eilte zu einem Unfall in Schlosschemnitz. Bild: Symbolbild/Jan Woitas/dpa
Die Polizei eilte zu einem Unfall in Schlosschemnitz.
Die Polizei eilte zu einem Unfall in Schlosschemnitz. Bild: Symbolbild/Jan Woitas/dpa
Chemnitz
45-jährige Autofahrerin bei Unfall in Chemnitz verletzt
Redakteur
Von Lutz Kirchner
Der Schaden an den Fahrzeugen beläuft sich auf etwa 15.000 Euro. Wie es dazu gekommen ist.

Eine Frau hat bei einem Verkehrsunfall am Montag, 1. Dezember, im Chemnitzer Stadtteil Schloßchemnitz leichte Verletzungen erlitten. Kurz nach 19 Uhr war ein 29-jähriger Mann mit einem BMW stadtauswärts auf der Limbacher Straße unterwegs. Dann bog er an einer Kreuzung mit seinem Wagen nach links in die Barbarossastraße ab. Dort stieß er...
