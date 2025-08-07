Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • 450.000 Trainingsschüsse jährlich: Doch wie oft muss die Chemnitzer Polizei ihre Waffen eigentlich im Einsatz benutzen?

Standartmäßig nutzen die Polizisten in Sachsen Pistolen vom Typ SFP9 und Gewehre vom Typ CR 223.
Standartmäßig nutzen die Polizisten in Sachsen Pistolen vom Typ SFP9 und Gewehre vom Typ CR 223. Bild: Robert Michael/dpa
Chemnitz
450.000 Trainingsschüsse jährlich: Doch wie oft muss die Chemnitzer Polizei ihre Waffen eigentlich im Einsatz benutzen?
Der Schießstand im Trainingszentrum der Polizei in Chemnitz wird rege genutzt. Die Kosten für Betrieb und Munition gehen in die Millionen. So oft kommt es außerhalb des Trainings zu Polizeischüssen.

Diese öffentliche Ausschreibung lässt aufhorchen. Bis zu 10 Millionen Sturmgewehr-Patronen kauft das Sächsische Polizeiverwaltungsamt (PVA) bei einem Munitionsproduzenten im bayerischen Fürth – für Trainingszwecke. Der Rahmenvertrag ist schon unterschrieben. Gesamtwert bei Abruf der Höchstmenge: 6,7 Millionen Euro. Als Erfüllungsort ist...
Mehr Artikel