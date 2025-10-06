650.000 Euro für nie stattgefundene soziale Projekte kassiert: Mildes Urteil, aber heftige Konsequenzen

Chemnitz
Die mutmaßliche Haupttäterin ist für das Gericht nicht greifbar. Ihr einstiger Lebensgefährte kam nun mit einer milden Strafe davon – auch weil er ohnehin fast alles verloren hat. Rätselhaft ist der Verbleib des Geldes.
Eine Trickfilm AG für Kinder aus sozial schwachen Familien, Wiedereingliederungshilfe für Arbeitslose, Inklusionsprojekte für Menschen mit Behinderung: All das boten mehrere Vereine, die eine fünfköpfige Gruppe ab dem Jahr 2006 gründeten. Die vier Männer und eine Frau kassierten über acht Jahre hinweg 665.000 Euro Fördermittel, von...
