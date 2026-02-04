MENÜ
  • Chemnitz
  • 80-Jährige in Burgstädt von Auto angefahren

Die Polizei eilte zu einem Unfall in Burgstädt.
Die Polizei eilte zu einem Unfall in Burgstädt.
Chemnitz Umland
80-Jährige in Burgstädt von Auto angefahren
Von Lutz Kirchner
Auf einem Supermarktparkplatz passierte ein Unfall, bei dem eine Seniorin schwere Verletzungen erlitt. Kein Sachschaden, aber ein dramatischer Moment.

Eine 80-jährige Frau ist am Dienstag, 3. Februar auf dem Parkplatz eines Supermarktes in Burgstädt von einem Auto angefahren und dabei schwer verletzt worden. Der Unfall passierte gegen 11.20 Uhr an der Mittweidaer Straße. Die 71-jährige Fahrerin eines Volkswagens hatte beim Zurücksetzen ihres Autos die Fußgängerin übersehen, berichtete...
