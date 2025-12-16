MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Chemnitz
  • |

  • A 4 bei Chemnitz: Sattelzug verliert Räder auf der Autobahn und löst Unfallserie aus

Ein Richtung Dresden fahrender Sattelzug hat kurz vor Glösa die Doppelräder einer Achse verloren.
Ein Richtung Dresden fahrender Sattelzug hat kurz vor Glösa die Doppelräder einer Achse verloren. Bild: Harry Haertel
Ein Richtung Dresden fahrender Sattelzug hat kurz vor Glösa die Doppelräder einer Achse verloren.
Ein Richtung Dresden fahrender Sattelzug hat kurz vor Glösa die Doppelräder einer Achse verloren. Bild: Harry Haertel
Chemnitz
A 4 bei Chemnitz: Sattelzug verliert Räder auf der Autobahn und löst Unfallserie aus
Redakteur
Von Luisa Ederle
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Mehrere Fahrzeuge kollidieren auf der A 4 in der Nacht. Verletzt wurde niemand, die Autobahn war zeitweise voll gesperrt.

Verlorene Lkw-Räder haben in der Nacht zu Dienstag auf der A 4 bei Chemnitz eine Unfallserie ausgelöst. Gegen 2.30 Uhr verlor ein Richtung Dresden fahrender Sattelzug kurz vor Glösa die Doppelräder einer Achse. Drei weitere Sattelzüge und ein Auto kollidierten mit den auf der Fahrbahn liegenden Teilen. Das Trümmerfeld erstreckte sich über...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
10:17 Uhr
4 min.
„Alle warten darauf, dass wir endlich sterben“: Generationenkonflikt auf Theaterbühne im Erzgebirge
Marie-Louise von Gottberg als Dragica in der Inszenierung „Mein Du“ am Winterstein-Theater in Annaberg-Buchholz. Ein Stück über die Anerkennung der Lebensleistungen von Frauen.
„Mein Du“ heißt die aktuelle Inszenierung, die gegenwärtig auf der Studiobühne des Annaberger Theaters zu sehen ist. Ein Stoff, der für Diskussionen sorgt.
Antje Flath
10:27 Uhr
2 min.
Andreas Dahlmeier: Laura da begraben, wo sie glücklich war
Die Ex-Biathletin und Bergsteigerin Laura Dahlmeier starb mit 31 Jahren durch einen Steinschlag. (Archivbild)
Der tödliche Unfall von Ex-Biathletin Laura Dahlmeier hatte große Betroffenheit ausgelöst. Nun schildert ihr Vater, was er inzwischen über die gescheiterte Bergung denkt.
15:40 Uhr
1 min.
Doppel-Unfall auf der B 95 zwischen Harthau und Burkhardtsdorf
Bei den beiden Unfällen auf der B 95 bei Burkhardtsdorf wurde niemand verletzt.
Zwei Unfälle ereigneten sich am frühen Morgen auf der B 95 zwischen Harthau und Burkhardtsdorf. Es blieb bei Sachschäden.
Luisa Ederle
16.12.2025
3 min.
Coca-Cola-Truck zieht in Freiberg tausende Besucher an: Video und Bilder vom Abend
 14 Bilder
Martin Krinke, Nina Labudda und Sohn Leonhard Krinke machen ein Selfie vor dem Coca-Cola-Truck.
Am Vormittag kam der rote Truck an. Mit einem lauten Hupen startete das große Event auf dem Schloßplatz.
Cornelia Schönberg, Johanna Klix
16.12.2025
4 min.
Zwischen Zypern und Erzgebirge: Eine Auswanderer-Familie kommt jedes Jahr auf den Marienberger Weihnachtsmarkt
Maddox Heitmann, Mandy und Tess Langer sowie Ronny Heitmann (v. l.) leben im Sommer in ganz Europa verteilt. In der Weihnachtszeit sind sie alle wieder in der Heimat anzutreffen.
Familie Heitmann lebt verteilt in ganz Europa. Außer zur Weihnachtszeit. Da kommen alle wieder in die Heimat zurück. Mit im Gepäck ist ihr „Gute-Laune-Macher“ aus Zypern.
Michael Felber
03.12.2025
2 min.
Unfall am Autobahnkreuz: Stau auf A 4 und A 72 bei Chemnitz
Auf der A 4 gab es einen Auffahrunfall mit mehreren Lkw.
Ein Unfall am Kreuz Chemnitz sorgt für kilometerlangen Rückstau auf beiden Autobahnen. Die Polizei sucht nun Zeugen.
Erik Anke
Mehr Artikel