A 4 bei Chemnitz: Sattelzug verliert Räder auf der Autobahn und löst Unfallserie aus

Mehrere Fahrzeuge kollidieren auf der A 4 in der Nacht. Verletzt wurde niemand, die Autobahn war zeitweise voll gesperrt.

Verlorene Lkw-Räder haben in der Nacht zu Dienstag auf der A 4 bei Chemnitz eine Unfallserie ausgelöst. Gegen 2.30 Uhr verlor ein Richtung Dresden fahrender Sattelzug kurz vor Glösa die Doppelräder einer Achse. Drei weitere Sattelzüge und ein Auto kollidierten mit den auf der Fahrbahn liegenden Teilen. Das Trümmerfeld erstreckte sich über...