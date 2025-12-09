A 4 bei Chemnitz: VW schleudert in Leitplanke, Seat-Fahrer flüchtet

Die Polizei sucht Zeugen eines Unfalls am Montag auf der A 4 Richtung Dresden.

Ein leichtverletzter VW-Fahrer (24) und Schaden in Höhe von 10.500 Euro sind die Bilanz eines Unfalls, der sich am Montag auf der A 4 Richtung Dresden ereignet hat. Der VW fuhr laut Polizei gegen 8.30 Uhr im mittleren Fahrstreifen. Nach der Anschlussstelle Chemnitz-Mitte soll in Höhe des Eisenbahnviadukts plötzlich ein Seat Teracan vom linken...