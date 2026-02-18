MENÜ
  • Chemnitz
  • A 72: Ford schleudert gegen Leitplanke – VW prallt gegen Ford

Auf der A 72 sorgte die glatte Fahrbahn für einen Unfall.
Auf der A 72 sorgte die glatte Fahrbahn für einen Unfall.
Chemnitz Umland
A 72: Ford schleudert gegen Leitplanke – VW prallt gegen Ford
Redakteur
Von Denise Märkisch
Auf der Autobahn 72 hat sich am Mittwoch ein Unfall ereignet. Verletzt wurde niemand.

Auf der A 72 zwischen Leipzig und Hof ist an der Anschlussstelle Niederfrohna am Mittwoch ein Ford (Fahrer: 24) ins Schleudern geraten. Wie die Polizei mitteilte, war der Mann gegen 5.30 Uhr in Richtung Hof unterwegs. Kurz vor der Abfahrt Niederfrohna kam das Auto nach links von der winterglatten Fahrbahn ab und kollidierte mit der...
