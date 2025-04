A4: Anschlussstelle Chemnitz-Mitte am Donnerstag für mehrere Stunden gesperrt

Die Auf- und Abfahrt ist wegen Bauarbeiten für einige Stunden nicht möglich. Es gibt Umleitungen.

Auf der Autobahn 4 wird die Anschlussstelle Chemnitz-Mitte am Donnerstag teilweise gesperrt. Aufgrund von Unterhaltungsarbeiten ist von 10 bis 14 Uhr kein Auffahren in Richtung Dresden möglich, teilt die Autobahn GmbH mit. Autofahrer werden gebeten, die Auffahrt Chemnitz-Rottluff zu nutzen. Auch die Abfahrt bei Chemnitz-Mitte in Richtung...