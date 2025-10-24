Ab ins Wochenende: Chemnitz spielt, zwitschert und sportelt

Chemnitz
Das Wochenende steht vor der Tür, das Wetter wird eher ungemütlich. Wer es sich nicht nur zu Hause gemütlich machen will, bekommt hier ein paar Tipps.
Es zwitschert – und zwar im Botanischen Garten. Der Verein der Vogelliebhaber- und Vogelzüchter wird 70 Jahre alt. Gefeiert wird das mit einer Vogelschau. In 30 Volieren und Vitrinen werden Finken, Papageien und Sittiche zu sehen sein. Zu DDR-Zeiten lockten die Ausstellungen in den Hallen am Schloßteich Zehntausende an. Heute hat der Verein...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.