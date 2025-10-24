Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Vogelschau, Spielemobile- und Sportsonntagfest: Der graue Herbst muss keine schlechte Laune machen.
Vogelschau, Spielemobile- und Sportsonntagfest: Der graue Herbst muss keine schlechte Laune machen.
Vogelschau, Spielemobile- und Sportsonntagfest: Der graue Herbst muss keine schlechte Laune machen.
Vogelschau, Spielemobile- und Sportsonntagfest: Der graue Herbst muss keine schlechte Laune machen. Bild: Collage: Soeren Stache/Jens Kalaene/dpa
Chemnitz
Ab ins Wochenende: Chemnitz spielt, zwitschert und sportelt
Von Denise Märkisch
Das Wochenende steht vor der Tür, das Wetter wird eher ungemütlich. Wer es sich nicht nur zu Hause gemütlich machen will, bekommt hier ein paar Tipps.

Es zwitschert – und zwar im Botanischen Garten. Der Verein der Vogelliebhaber- und Vogelzüchter wird 70 Jahre alt. Gefeiert wird das mit einer Vogelschau. In 30 Volieren und Vitrinen werden Finken, Papageien und Sittiche zu sehen sein. Zu DDR-Zeiten lockten die Ausstellungen in den Hallen am Schloßteich Zehntausende an. Heute hat der Verein...
26.10.2025
Zug bleibt mehrere Stunden auf der Strecke liegen
Rund 200 Fahrgäste mussten mehrere Stunden in einem liegengebliebenen Zug ausharren. (Symbolbild)
Ein Zug ist auf dem Weg von Dresden nach Hannover. Da kommt es überraschend zu einem Halt. Die Fahrgäste brauchen am Abend viel Geduld.
Von Caspar Leder
25.10.2025
Rapper Finch in Leipzig – Ost, Ost, Ostdeutschland
Er gilt als eine Ikone für viele junge Menschen im Osten Deutschlands: Rapper Finch. Hier in der Arena Leipzig.
Der Rapper Finch ist aktuell auf Tour und war am Freitagabend in Leipzig zu Gast. Er gilt als eine Ikone junger Menschen im osten Deutschlands. Wie viel DDR geht noch?
Caspar Leder
26.10.2025
Winterzeit in Deutschland - Uhren sind zurückgestellt
Es gilt wieder die Normalzeit in Deutschland, auch Winterzeit genannt. (Archivbild)
Die Zeitumstellung ist für viele ein Vorbote für die dunklere und kältere Jahreshälfte. Manch anderer freut sich aber über mehr Schlaf - zumindest in einer Nacht.
25.10.2025
Nach vier Monaten: Restaurant im Chemnitzer Ikea wieder offen – aber jetzt gibt es keine Hotdogs
Das Ikea-Restaurant hat wieder regulär geöffnet. Kunden können nun an Terminals bestellen.
Im Rahmen der Erneuerung des Standorts im Neefepark hat Ikea auch das Restaurant auf Vordermann gebracht. Das empfängt jetzt mit neuem Konzept Kunden. Das Bistro hat dafür erstmal geschlossen.
Benjamin Lummer
09.10.2025
Tipps für trübe Herbsttage: Ein Wochenende für Nerds und junge und aktive Menschen in Chemnitz
Das Wochenende in Chemnitz wird nicht wild, aber im Detail doch ziemlich vielfältig.
Was ist an diesem Wochenende in Chemnitz los? Wer das nicht weiß, für den lohnt sich ein Blick in diese kleine Übersicht. Spoiler: Es wird getanzt, gewandert, gespielt und gestaunt.
Denise Märkisch
17.10.2025
Dunkle Cosplayer, alte Tatra-Bahnen und Äpfel, Äpfel, Äpfel: Sieben Tipps für das Wochenende in Chemnitz
Das Wochenende in Chemnitz hat viel im Angebot.
Wer will, kann an diesem Wochenende in Chemnitz viel erleben. Und zum Kuchenessen muss man noch nicht mal zum Bäcker oder ins Café. Es wird aber auch ein großer Chemnitzer geehrt.
Denise Märkisch
