Abendshopping in der Chemnitzer Innenstadt: Nach 19 Uhr wird es schwierig

In deutschen Innenstädten schließen Läden normalerweise 20 Uhr. Auch in Chemnitz sind diese Zeiten schon lange vorbei. Selbst in der Innenstadt sind viele Ladentüren in den Abendstunden verschlossen. Woran liegt das?

Wer 19 Uhr zum Shoppen in die Chemnitzer Innenstadt will, der sollte sich vorher informieren, ob der gewünschte Laden überhaupt noch offen hat. Öffnungszeiten bis 20 Uhr sind längst keine Normalität mehr, stattdessen startet die Schließzeit mancherorts schon 18 Uhr.