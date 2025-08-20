Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Chemnitz
  • |

  • Absage an DDR 2.0: Kommentar zu Eklat vor Wiedervereinigungs-Debatte in Chemnitz

Zur Wiedervereinigung 1990: DDR-Flagge mit durchgestrichenem Wappen
Zur Wiedervereinigung 1990: DDR-Flagge mit durchgestrichenem Wappen Bild: IMAGO/Günter Schneider
Zur Wiedervereinigung 1990: DDR-Flagge mit durchgestrichenem Wappen
Zur Wiedervereinigung 1990: DDR-Flagge mit durchgestrichenem Wappen Bild: IMAGO/Günter Schneider
Meinung
Chemnitz
Absage an DDR 2.0: Kommentar zu Eklat vor Wiedervereinigungs-Debatte in Chemnitz
Redakteur
Von Erik Kiwitter
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Klingt paradox: Ex-OB Peter Seifert könnte durch sein Nichterscheinen bei der Veranstaltung nächste Woche doch noch einmal neuen Schwung in eine vernünftige Debatte bringen

Die Bockwurst nur 85 Pfennig, die Miete für die Wohnung im Monat nur 32 Mark, die Hausgemeinschaft eine große Familie. War die DDR das bessere Deutschland? Manche Menschen denken das heute tatsächlich. Glaubt man ihren Erzählungen, hat es früher im Osten auf dem Plumpsklo auf halber Treppe besser gerochen als im Intershop. Aber das ist...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
17.08.2025
4 min.
Kati Witt tanzt ab sofort an der Wand des Chemnitzer Sportforums
Die ehemaligen Weltklasse-Eiskunstläuferinnen Anett Pötzsch (links) und Katarina Witt vor ihrer Tafel an der Legendenwand.
80 Namen finden sich auf dem „Walk of Fame“ am Marathonturm im Sportforum, der am Sonntag feierlich eröffnet wurde. Er wirft einen Blick auf alte Zeiten. Einige Sportlegenden waren persönlich vor Ort.
Erik Kiwitter
22.08.2025
2 min.
Ibug-Auftakt in Chemnitz abgesagt: Das sagen Stadt und Veranstalter
Die Ibug im ehemaligen Krankenhaus an der Scheffelstraße muss ihren Auftakt verschieben.
Eigentlich sollte das Kunstfestival am Freitag um 15 Uhr starten. Jetzt kommt es aber anders.
Lukas Fischer, Benjamin Lummer
19:59 Uhr
2 min.
Nach Fehlstart: Werder-Spieler fordert Zugänge
Werder-Profi Senne Lynen fordert Zugänge. (Archivbild)
Erst das Pokal-Aus, dann kassiert Werder Bremen ein 1:4 in Frankfurt zum Bundesliga-Start. Hinzu kommen Verletzungsprobleme und wichtige Spieler, die den Club verlassen haben. Ein Profi schlägt Alarm.
20.08.2025
3 min.
35 Jahre Einheit in Europa: Chemnitzer Alt-OB Peter Seifert will nicht mit früherem Stasi-IM an einem Tisch sitzen
Der frühere Chemnitzer OB Peter Seifert.
Das Ex-Stadtoberhaupt von Chemnitz hatte seine Teilnahme an einer Podiumsdiskussion im „Luxor“ schon zugesagt. Als er hörte, dass der Verleger der „Berliner Zeitung“ dabei ist, machte er einen Rückzieher.
Erik Kiwitter
20:00 Uhr
1 min.
Bei Neumark: 18-Jährige verletzt sich schwer
Bei einem Motorradunfall in Neumark hat sich eine Motorradfahrerin schwer verletzt.
Eine junge Motorradfahrerin kam auf der Kreisstraße zwischen Schönbach und Neumark in einer Linkskurve zum Sturz.
Ronny Hager
21.08.2025
4 min.
Von Dorffest bis Lichtermeer: Das ist am Wochenende im Erzgebirge los
Welterbe in Flammen: Am Samstag steigt im Grünthaler Saigerhüttengelände wieder eine feurige Show.
Im Erzgebirge locken am Wochenende viele Veranstaltungen unter freiem Himmel. Ob Schalmeienklänge, Weinfest oder eine Miniaturwelt im Fackellicht. Hier sind einige Tipps.
unseren Redakteuren
Mehr Artikel