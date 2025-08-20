Absage an DDR 2.0: Kommentar zu Eklat vor Wiedervereinigungs-Debatte in Chemnitz

Klingt paradox: Ex-OB Peter Seifert könnte durch sein Nichterscheinen bei der Veranstaltung nächste Woche doch noch einmal neuen Schwung in eine vernünftige Debatte bringen

Die Bockwurst nur 85 Pfennig, die Miete für die Wohnung im Monat nur 32 Mark, die Hausgemeinschaft eine große Familie. War die DDR das bessere Deutschland? Manche Menschen denken das heute tatsächlich. Glaubt man ihren Erzählungen, hat es früher im Osten auf dem Plumpsklo auf halber Treppe besser gerochen als im Intershop. Aber das ist...