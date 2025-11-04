Abwassergebühren in Limbach-Oberfrohna und Niederfrohna sinken ab 2026

Der Zweckverband Frohnbach versorgt rund 25.000 Einwohner. Die können sich freuen: Ab 2026 wird es billiger.

Der durchschnittliche Deutsche verbraucht knapp hundert Liter pro Tag. Und nicht nur das Frischwasser kostet, sondern auch Abwasser – alles, was beim Waschen, Duschen und WC-Nutzung durch den Abfluss rinnt. Einwohner von Limbach-Oberfrohna und Niederfrohna können sich auf eine Entlastung an dieser Stelle freuen. Der Zweckverband Frohnbach...