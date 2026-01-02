Achtung Autofahrer: Hier wird in Chemnitz im Januar geblitzt

So langsam wird der Verkehr auf den Straßen wieder zunehmen. Spätestens am Montag sind die Chemnitzer nach den langen Weihnachtsferien zurück im Alltag. Wo Autofahrer aufpassen sollten.

Zurück im Alltag, zurück auf der Straße. Die Stadt Chemnitz wird wieder blitzen. Zwischen dem 2. und 9. Januar stehen die kommunalen Blitzer an der Oberfrohnaer Straße, Schulstraße, Weigand-, Jagdschänken- und Kaßbergstraße. Auch auf der Klaffenbacher Straße, Leipziger Straße und Chemnitzer Straße sollten Autofahrer auf den Tacho...