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Eine der langen Baustellen: die Clausstraße.
Eine der langen Baustellen: die Clausstraße. Foto: Andreas Seidel
Eine der langen Baustellen: die Clausstraße.
Eine der langen Baustellen: die Clausstraße. Foto: Andreas Seidel
Chemnitz
Achtung Staugefahr: Hier wird es in dieser Woche auf den Chemnitzer Straßen eng
Von unserer Redaktion
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Manche Bauarbeiten dauern nur ein paar Tage, andere Monate. „Freie Presse listet die größten Einschränkungen für Autofahrer auf. Und mit dem Frühling kommen neue Einschränkungen.

Annaberger Straße zwischen Scheffelstraße und Zöblitzer Straße Verkehrsraumeinschränkung wegen Neubaus eines Mischwasser-Entlastungsbauwerkes (Bauphase 2) bis 30. November. Umleitung für Auffahrt Südring: Scheffelstraße und Helbersdorfer Straße.
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