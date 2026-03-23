Achtung Staugefahr: Hier wird es in dieser Woche auf den Chemnitzer Straßen eng

Chemnitz
Manche Bauarbeiten dauern nur ein paar Tage, andere Monate. „Freie Presse listet die größten Einschränkungen für Autofahrer auf. Und mit dem Frühling kommen neue Einschränkungen.
Annaberger Straße zwischen Scheffelstraße und Zöblitzer Straße Verkehrsraumeinschränkung wegen Neubaus eines Mischwasser-Entlastungsbauwerkes (Bauphase 2) bis 30. November. Umleitung für Auffahrt Südring: Scheffelstraße und Helbersdorfer Straße.
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