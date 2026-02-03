Ärger mit links, Konkurrenz von rechts: Wie die Chemnitzerin Nora Seitz und die CDU im Bundestag um Reformen ringen

Chemnitz
Angetreten war die CDU mit großen Reformversprechen. Ein knappes Jahr nach der Wahl ist davon aber noch wenig zu spüren. Nora Seitz (CDU) hadert mit dem Koalitionspartner SPD und sieht sich mit einer immer stärkeren AfD konfrontiert.
Nach einer Stunde Fahrzeit muss Nora Seitz aus dem Intercity aussteigen. Eigentlich soll der Zug von Chemnitz bis nach Rostock fahren. Doch in Dresden ist Schluss. Seitz rollt mit den Augen. Termine warten auf sie. „Ich plane immer schon mit einer Stunde Puffer.“ Wegen Schnee und Eis stellt die Deutsche Bahn den Fernverkehr auf der Strecke...
