  • Ärger mit links, Konkurrenz von rechts: Wie die Chemnitzerin Nora Seitz und die CDU im Bundestag um Reformen ringen

Nora Seitz (CDU) bei einer Rede im Deutschen Bundestag. Seit zehn Monaten ist sie Abgeordnete im höchsten deutschen Parlament.
Nora Seitz (CDU) bei einer Rede im Deutschen Bundestag. Seit zehn Monaten ist sie Abgeordnete im höchsten deutschen Parlament. Bild: Thomas Trutschel/Deutscher Bundestag/photothek
Nora Seitz (2. von links) mit ihren Mitarbeitern Anna-Katharina Clausing, Paul Artamonov und Sabrina Wolke (von links) im Bundestag.
Nora Seitz (2. von links) mit ihren Mitarbeitern Anna-Katharina Clausing, Paul Artamonov und Sabrina Wolke (von links) im Bundestag. Bild: Erik Anke
Mit der tschechischen Bahn und einer guten Stunde Verspätung kam die 41-Jährige in Berlin an.
Mit der tschechischen Bahn und einer guten Stunde Verspätung kam die 41-Jährige in Berlin an. Bild: Erik Anke
Souvenirs aus der Heimat finden sich überall im Büro von Nora Seitz.
Souvenirs aus der Heimat finden sich überall im Büro von Nora Seitz. Bild: Erik Anke
Zwei Bilder des Chemnitzer Künstlers Jan Kummer hängen im Bundestagsbüro von Nora Seitz.
Zwei Bilder des Chemnitzer Künstlers Jan Kummer hängen im Bundestagsbüro von Nora Seitz. Bild: Erik Anke
Gleich gegenüber ziert ein Foto des Chemnitzer Schlüpfermarktes, geschossen vom Fotografen Mark Frost, die Wand.
Gleich gegenüber ziert ein Foto des Chemnitzer Schlüpfermarktes, geschossen vom Fotografen Mark Frost, die Wand. Bild: Erik Anke
Chemnitz
Ärger mit links, Konkurrenz von rechts: Wie die Chemnitzerin Nora Seitz und die CDU im Bundestag um Reformen ringen
Redakteur
Von Erik Anke
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Angetreten war die CDU mit großen Reformversprechen. Ein knappes Jahr nach der Wahl ist davon aber noch wenig zu spüren. Nora Seitz (CDU) hadert mit dem Koalitionspartner SPD und sieht sich mit einer immer stärkeren AfD konfrontiert.

Nach einer Stunde Fahrzeit muss Nora Seitz aus dem Intercity aussteigen. Eigentlich soll der Zug von Chemnitz bis nach Rostock fahren. Doch in Dresden ist Schluss. Seitz rollt mit den Augen. Termine warten auf sie. „Ich plane immer schon mit einer Stunde Puffer.“ Wegen Schnee und Eis stellt die Deutsche Bahn den Fernverkehr auf der Strecke...
