AfD-Aufspaltung: Was man zum Stadtrats-Chaos in Chemnitz wissen muss

Chemnitz
Aus der Kommunalwahl 2024 ging die AfD als stärkste Kraft hervor, doch nun bildet sie eine der kleinsten Fraktionen im Stadtrat. „Freie Presse“ gibt einen Überblick in turbulenten Zeiten.
In der Sache herrscht weitestgehend Stillstand in der Chemnitzer Lokalpolitik. Doch die Schlagzeilen überschlagen sich zum Ende der Sommerpause. Zwölf Stadträte treten im Streit aus der AfD-Fraktion aus, sie wollen im Stadtrat eine zweite Fraktion ihrer Partei gründen. Dies erachtet die Stadtverwaltung als unwirksam. Demnach gibt es weiterhin...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.