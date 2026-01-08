MENÜ
  • AfD-Büro in Chemnitz erneut beschädigt

Die Tür zum AfD-Büro wurde kürzlich mit Pyrotechnik beschädigt. Bild: Erik Anke
Die Tür zum AfD-Büro wurde kürzlich mit Pyrotechnik beschädigt. Bild: Erik Anke
Chemnitz
AfD-Büro in Chemnitz erneut beschädigt
Redakteur
Von Erik Anke
Die Eingangstür des AfD-Büros in Chemnitz wurde mutmaßlich mit einem Böller beschädigt. Die Polizei sichtet nun Überwachungsaufnahmen.

In den vergangenen Tagen wurde die Eingangstür des AfD-Büros an der Theaterstraße in Chemnitz beschädigt – mutmaßlich mit Pyrotechnik. Wie die Polizei mitteilt liegt der Sachschaden unter 100 Euro. Zeitnah sollen Überwachungsvideos gesichtet werden, um die bisher unbekannten Täter zu ermitteln. „Derzeit kann nicht ausgeschlossen werden,...
