AfD-Büro in Chemnitz erneut beschädigt

Chemnitz
Die Eingangstür des AfD-Büros in Chemnitz wurde mutmaßlich mit einem Böller beschädigt. Die Polizei sichtet nun Überwachungsaufnahmen.
In den vergangenen Tagen wurde die Eingangstür des AfD-Büros an der Theaterstraße in Chemnitz beschädigt – mutmaßlich mit Pyrotechnik. Wie die Polizei mitteilt liegt der Sachschaden unter 100 Euro. Zeitnah sollen Überwachungsvideos gesichtet werden, um die bisher unbekannten Täter zu ermitteln. „Derzeit kann nicht ausgeschlossen werden,...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.