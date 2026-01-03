Alarm in Chemnitz: Nächtliches Feuer im Hof schreckt Anwohner auf

Chemnitz
Der Vorfall ereignete sich im Stadtteil Sonnenberg. Was bisher bekannt ist.
Im Chemnitzer Stadtteil Sonnenberg hat in der Nacht zu Samstag ein Feuer die Anwohner aufgeschreckt. Auf einem Gewerbeareal unweit des Lessingplatzes hatten unbekannte Täter den Inhalt eines Containers für Altpapier in Brand gesteckt. Der Vorfall ereignete sich nach Angaben der Polizei etwa eine Stunde vor Mitternacht an der Reinhardtstraße....
