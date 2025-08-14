Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  Alarm in Chemnitzer Supermarkt ausgelöst: Ladendieb mit 1,5 Promille wird aggressiv

Ein Mann hat in Chemnitz erst geklaut und ist dann aggressiv geworden.
Ein Mann hat in Chemnitz erst geklaut und ist dann aggressiv geworden.
Chemnitz
Alarm in Chemnitzer Supermarkt ausgelöst: Ladendieb mit 1,5 Promille wird aggressiv
Von Jakob Nützler
Ein Langfinger in einem Chemnitzer Supermarkt packte nicht nur seinen Rucksack rappelvoll. Beim Verlassen des Marktes wurde er auch aggressiv.

Chemnitz.

Wie die Polizeidirektion Chemnitz mitteilt, ist am Mittwochabend in einem Supermarkt am Thomas-Mann-Platz ein Ladendieb auf frischer Tat ertappt worden. Gegen 18.30 Uhr löste der 25-Jährige beim Verlassen des Marktes einen Alarm aus. Kunden hatten das Personal bereits auf den Mann aufmerksam gemacht. Als ein Security-Mitarbeiter ihn aufforderte, seinen Rucksack zu öffnen, wurde der Verdächtige aggressiv. Bedrohungen und Beleidigungen seinerseits machten es nicht besser. Der Dieb wollte fliehen, kam an der Security aber nicht vorbei. Die hinzugezogene Polizei fand bei ihm Diebesgut im Wert von 115 Euro. Getrunken hatte der aggressive Mann auch, ein Test ergab 1,54 Promille. Er wurde über Nacht festgenommen. (nütz)

Mehr Artikel