Alkoholfahrten in Chemnitz: Polizei stoppt betrunkene Fahrer

Chemnitz
Dank aufmerksamer Zeugen stoppte die Chemnitzer Polizei einen Fahrer mit fast 2 Promille. Ein weiterer wurde in Altendorf aus dem Verkehr gezogen.
Am Dienstag kontrollierte die Polizei gleich zwei Männer wegen Verdachts auf Trunkenheit am Steuer. Zeugen hatten abends die Beamten verständigt, da ihnen im Zentrum ein Škoda‑Fahrer auffiel, der Schlangenlinien und in den Gegenverkehr fuhr. Die Beamten stoppten den 61-Jährigen im Bereich Theaterstraße/Brückenstraße. Ein Test ergab bei...
