  • Alkoholisierter Sachse „punktet“ bei Polizeikontrolle in Oberfranken

In eine Verkehrskontrolle in Oberfranken geriet ein alkoholisierter Mann aus dem Raum Chemnitz. (Symbolfoto)
In eine Verkehrskontrolle in Oberfranken geriet ein alkoholisierter Mann aus dem Raum Chemnitz. (Symbolfoto) Bild: Marcus Brandt/dpa
Chemnitz Umland
Alkoholisierter Sachse „punktet“ bei Polizeikontrolle in Oberfranken
Von Cornelia Henze
Schon mal für Silvester „vorgeglüht“ hat ein Kraftfahrer aus dem Raum Chemnitz. Von der Polizei in Oberfranken wurde er auf der Autobahn erwischt.

Das alte Jahr endet für einen Sachsen mit Bußgeld, Punkten und Fahrverbot: In der Nacht zum Silvestertag geriet ein 48-Jähriger aus dem Raum Chemnitz auf der A 72 bei Feilitzsch in eine Verkehrskontrolle der Polizei aus Hof. Dabei stellten die Polizisten fest, dass der Mann im VW mit dem Chemnitzer Kfz-Zeichen nach Alkohol roch. Tatsächlich...
