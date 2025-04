Alle Termine stehen fest: Wann startet die Freibadsaison in Chemnitz?

Wasserratten fiebern dem ersten heißen Wochenende im Freibad bereits entgegen. Nun stehen alle Termine zum Anbaden fest.

Wie schon in den vergangenen Jahren startet die Freibadsaison in Chemnitz am Stausee Rabenstein. Am Sonntag, 27. April, lädt die Betreibergesellschaft EFC zum großen Anbaden ein. Der Eintritt und das Parken sind an diesem Tag frei. Die Veranstalter locken mit Hüpfburg, Ponyreiten, Bastelstraße, Glücksrad, Kinderschminken, Kerzen ziehen,...